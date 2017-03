Bislett Games med ny hovedsponsor

Det skriver Bislett Alliansen i en pressemelding mandag.

– Oslo Bislett Games er kjent for å sette verdensrekorder på banen. Nå skal vi bli verdens mest bærekraftige internasjonale friidrettsstevne, sier stevnedirektør Steinar Hoen.

Arrangøren vil ta flere grep for å kutte utslipp knyttet til arrangementet.

– Vi sørger for at fra det øyeblikket utøverne kommer til Norge, så er all transport helt utslippsfri. De reiser med tog til Oslo sentrum, de bor rett ved Oslo S og tar trikken eller hydrogenbuss til og fra Bislett Stadion. I tillegg tar vi i bruk elbiler og hydrogenbiler for å frakte utøverne til og fra trening, sier Hoen.

Flyreiser skal kuttes ved å sette inn tog fra friidrettsstevnet i Stockholm. Det skal også innføres kildesortering under hele stevnet.

– Denne typen initiativ fra enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner er en veldig viktig del av klimakampen. Å bare sitte og vente på politikerne er åpenbart ikke nok hvis man skal lykkes. Når et av Norges mest profilerte idrettsarrangementer går foran og gjør sitt for å kutte egne utslipp, så vil det inspirere andre til å gjøre det samme, sier daglig leder i ZERO Marius Holm.

(©NTB)