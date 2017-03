Kongepokalen til Lars Erik Skjervheim i randonee

Skjervheim fra Voss vant foran Rune Morten Johansen, mens bronsen gikk til Håkon Klerud Johannessen. I kvinneklassen gikk Malene Haukøy til topps foran Stine Haustreis med Bodil Ryste på tredjeplass.

– Det er fantastisk morsomt å vinne NM, spesielt i disse fantastiske omgivelsene i Stryn. Det er en opplevelse bare å konkurrere her. Alle som er giret på sporten var med i NM og 140 stilte til start. Det vitner om en voksende interesse for idretten og aktivitetsformen. At flere ser verdien i dette gjør det ekstra gjevt. Når vi attpåtil har æren av å kunne vinne kongepokal, så stiller jo folk ekstra forberedt så her måtte det litt ekstra fokus til for å være med, sa Lars Erik Skjervheim.

Randonee er kort forklart at utøverne tar skiene fatt og gjerne bærer dem på ryggen opp en fjelltopp og kjører så ned igjen.

