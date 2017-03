Danmark lett match for håndballjentene

Norge fyrte ikke på samtlige sylindere og bommet en del, men hadde likevel full kontroll på vei mot nok en sammenlagttriumf i Golden League. Etter en jevn start begynte det norske laget for alvor å rykke fra etter et snaut kvarter. Til pause sto det 16-10 i Norges favør.

Nora Mørk glitret ikke i lørdagens 30-23-seier over Frankrike. Györ-stjernen maktet bare å score tre ganger i snuoperasjonen. I førsteomgangen mot Danmark var hun mer til å kjenne igjen.

"Enmannshær"

25-åringen sto med seks fulltreffere da Norge ledet 14-8 etter i underkant av 25 minutter. Tre av dem kom som straffekast. "Nora Mørk er en enmannshær i øyeblikket", rapporterte dansk TV 2 allerede tidlig i kampen. Mørk endte til slutt opp med sju mål.

Det var Norges sjette strake seier mot Danmark. Forrige gang Thorir Hergeirssons utvalgte tapte for nabolandet var i november 2014. Norge kan også vise til ni seirer på rad i Golden League-turneringene denne sesongen.

Danskene tok ledelsen søndag, men klarte ikke å holde følge lenge. Norge så seg aldri tilbake etter at Mørk gjorde 3-2. Danmark tok sin første timeout allerede etter ni minutter.

Kontringer

Norges førstekeeper Kari Aalvik Grimsbø reddet to straffekast før pause. Det var tydelig at selvtilliten ikke var på topp hos de danske jentene, for de fortsatte å bomme fra 7-meteren også i annen omgang.

Thorir Hergeirsson etterlyste mer tempo da han tok timeout mot slutten av første omgang. Han fikk svar på tiltale, særlig etter pause. Danmark ble stadig straffet på kontringer.

På det meste ledet Norge med ti mål, men på tampen glapp det litt i det norske forsvarsspillet.

