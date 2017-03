Yttergård Jenssen fikk nettsus for Groningen

Den norske midtbanemannen satte inn 1-0 fire minutter etter hvilen, men gjestene utlignet kort tid etter ved Obbi Oulare. Flere scoringer ble det ikke, noe som sørget for poengdeling. Ruben Yttergård Jenssen spilte hele kampen for vertene, det samme gjorde Alexander Sørloth. Vajebah Sakor var ubenyttet reserve for Willem II.

Resultatet gjør at Groningen på 11.-plass har 29 poeng. Willem II er på 9.-plass, fire poeng foran Yttergård Jenssen og co.

I toppen sørget tabelltreer PSV for å sette press på serieleder Feyenoord og tabelltoer Ajax, som begge spiller søndag. Siem de Jong ble matchvinner for PSV i 1-0-seieren mot Vitesse. Ajax gjester Excelsior søndag, mens Feyenoord gjester Martin Ødegaards Heerenveen.

Utrecht vant 3-0 borte mot Nijmegen, mens Sparta Rotterdam slo Heracles 3-1.

