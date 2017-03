Thingnes Bø vil pynte på statistikken

Stryningen har en meget sterk vinter bak seg, med tre individuelle sølvmedaljer fra VM som høydepunkt, men seirene har det vært langt mellom. Fellesstarten i Antholz var den eneste før 23-åringen gikk til topps på fredagens sprint i Holmenkollen.

I de tre foregående sesongene har det blitt henholdsvis tre, tre og fem seirer i verdenscupen for Thingnes Bø. Nå øyner han sjansen til å sørge for at seierskurven ikke peker nedover i vinter.

– Jeg har ligget litt etter, men avslutter jeg med enda én seier i løpet av helga, blir det veldig bra likevel, smilte 23-åringen til NTB etter fredagens seier.

Jaktstart-kamp

På dagens jaktstart går han ut 13,6 sekunder foran Martin Fourcade. Ytterligere sju sekunder etter følger russiske Anton Sjipulin. Det ligger an til et bikkjeslagsmål om seieren.

– Det er verst å starte først. Nå har jeg et lite forsprang til resten. Vi får se om jeg velger en rolig førsterunde og venter inn de andre, eller hva planen blir. Det må i hvert fall skytes godt igjen, sa Thingnes Bø fredag.

Foran helgens verdenscupavslutning på hjemmebane var et av stryningens hovedmål å sikre tredjeplassen i verdenscupen sammenlagt. Fredagens seier bidro i stor grad til det. Nå har 23-åringen 53 poengs luke til tyske Arnd Peiffer.

Fourcade og Sjipulin på plassene foran har Thingnes Bø ingen mulighet til å innhente.

Godt utgangspunkt

Storebror Tarjei har også et meget godt utgangspunkt på lørdagens jaktstart. Han går ut som nummer seks, et snaut halvminutt bak lillebror.

Emil Hegle Svendsen ble nummer 20 på fredagens sprint og har et drøyt minutt opp til teten foran jaktstarten. Mo i Rana-gutten Fredrik Gjesbakk er fjerde beste nordmann. Han starter som nummer 25, ti sekunder bak Svendsen.

På kvinnenes jaktstart er Marte Olsbu sjette jente ut i sporet. Froland-jenta har 51 sekunder fram til ledende Mari Laukkanen fra Finland.

