Tandes bønn til juryen: Ber om mer fart

Han støttes av landslagssjef Alexander Stöckl etter en nokså tam åpningsdag i Vikersund. Raw Air-finalens første konkurranse bød ikke opp til rekordfest.

– Det var ikke altfor lange hopp. Jeg synes de kunne ha presset på litt mer, men sikkerheten må komme først, sa Tande om en litt feig jury.

Selv hoppet han hele 222 meter i prøveomgangen, men slo av til 182,5 meter i kvalifiseringen.

– Det er første gang jeg har hoppet over 220 meter i mitt første hopp i skiflyging.

– Jeg håper det blir lenger og lenger i dagene som kommer, sa lysluggen.

– Hoppernes skrekk

Om de store lengdene uteble, var fredagens stadig vindutsatte konkurranse full av dramatikk. Prøvehopperen Jostein Loe ble sendt til sykehus for undersøkelser etter et stygt fall.

– Det er hoppernes skrekk. Du vil ikke at det skjer. Jeg så det akkurat ikke, heldigvis. Det er slik du ikke liker å se når du skal hoppe, sa Tande om Raufoss-hopperens spektakulære fall.

Drama ble det også i sammendraget der Norges håp, Andreas Stjernen, rotet bort enorme poengsummer etter 196,5 meter og 12.-plass.

Tande dro rett på hotellet for å backe up en skuffet Stjernen.

– Skiflyging kan han, det er bare å kjøre på. Han må bare tro det selv. Vi skal si det til ham flere ganger, sa Tande.

Slet med å komme over kulen

Landslagssjef Alexander Stöckl mener juryen begrenset farten på grensen til det kjedelige.

– De kjørte ganske lav fart for å være på sikre siden. Det er alltid slik de gjør det i skiflygingsbakken. Det er over 70 deltakere, og flere av dem er ikke gode til å fly i utgangspunktet. De som sliter i første flyfase lander fort. Mange slet med å komme seg over kulen, sa Stöckl etter at flere hoppere ikke engang kom over 120 meter i verdens største skiflygingsbakke.

– Det blir bedre søndag. Da er det bare de 40 beste som skal i aksjon. Det var greit, men det var på grensen til litt for liten fart, var Stöckls dom om en lengdefattig konkurranse.

Raw Air-sjef Arne Åbråten ville ikke si noe om juryens forsiktighet.

– Det skal jeg holde meg unna å kommentere. Det var denne dagen jeg fryktet mest med tanke på logistikken i Raw Air. Vi fikk fly og busser av gårde i tide. Sporten skal ikke jeg mene noe om, sier Åbråten som fikk hopperne fra Trondheim før klokka var 6 fredag morgen.

(©NTB)