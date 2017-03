Stavanger og Lillehammer innledet med seier

Stavanger slo ut Stjernen i fire strake kvartfinaler og kunne hvile mens Sparta Sarpsborg spilte periode etter periode i sin maratondyst med Storhamar. Lørdag sprakk Sparta i midtperioden i Stavanger da hjemmelaget vant 4-1.

Gjestene holdt nullen i første 20 minutter, men to raske mål av Kristian Forsberg i midtperioden punkterte kampen. Det var bare 25 sekunder mellom målene, og med 2-0 for serievinneren så det blytungt ut for gjestene fra Østfold.

Erik Salsten og Spencer Humphries økte ledelsen hver sin gang før siste pause, og med 4-0 var det meste gjort.

Markus Gerbrandt skrev Sparta i målprotokollen med et straffeslag snaut tre minutter før slutt, men ikke overraskende leder serievinneren 1-0 over laget som endte på 8.-plass i grunnserien. I serien skilte 35 poeng mellom de to.

Seriefirer Frisk Asker er best seedet i semifinalen mot sjetteplasserte Lillehammer, men måtte tåle 1-2-tap i første kamp på hjemmeis.

Frisk tok en tidlig ledelse ved Jonas Berglund, men Lillehammer stengte buret de siste 57.54 minuttene i Askerhallen. Simen Thoresen Rønold utlignet, før et overtallsmål signert Stephan Vigier 20 sekunder før slutt i 1. periode avgjorde kampen.

Lillehammer tar med seg 1-0-ledelse til 2. kamp i egen hall mandag. Semifinalene avgjøres i best av sju kamper.

