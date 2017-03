Rekorden glapp for Englands rugbyhelter

Med seier ville England vært den første toppnasjon i rugby union med 19 seirer på rad i offisielle landskamper. I stedet må laget nøye seg med å dele rekorden på 18 med New Zealand.

Tapet var Englands første under den australske treneren Eddie Jones.

England tangerte New Zealand-rekorden da Skottland ble knust 61-21 hjemme på Twickenham forrige helg. Med det var England vinner av Seks nasjoner-turneringen en runde før slutt.

Irland, som gjorde slutt på New Zealands rekordrekke med 40-29 i Chicago i november, feiret St. Patricks-daghelgen ved å stoppe også England.

Jones tok på seg ansvaret for nederlaget, i en kamp hvor England ikke greide å bære ballen over motstanderens mållinje en eneste gang. Lagets eneste poeng kom på tre spark fra Owen Farrell.

Iain Henderson scoret kampens eneste "try" for Irland, mens Jonathan Sexton sparket resten av hjemmepoengene.

– Jeg forberedte ikke laget godt nok. Jeg er ikke sikker på hva jeg gjorde feil, men alle gjør feil, og jeg tar ansvaret for at vi tapte, sa Jones.

– Irland utnyttet forholdene til sin fordel. Det gjorde ikke vi.

Han har hele tiden sagt at hovedmålet er å vinne VM i Japan i 2019.

– Vi er bare 14 måneder ut i et fireårsprosjekt. Vi er glade for resultatene, men i dag fikk vi se at det er mye igjen å gjøre.

