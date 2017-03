Lukaku-show mot Hull

Premier Leagues toppscorer noterte seg for sitt 20. og 21. mål etter at de 90 ordinære minuttene var spilt. Da var Hull redusert til ti mann etter at Tom Huddlestone ble utvist et kvarter før slutt.

Everton står nå med seks strake hjemmeseirer i Premier League. Målforskjellen er på hele 22-3.

Det begynte bra for Everton da Dominic Calvert-Lewin scoret sitt første Premier League-mål etter bare ni minutter. Scoringen gjorde at de blåkledde kan notere seg for 15 forskjellige målscorere denne sesongen, flest av alle lagene i serien.

Hull, som spilte med Omar Elabdellaoui fra start, hang greit med, men lufta gikk ut av bortelaget da Tom Huddlestone ble utvist. Like etter scoret Enner Valencia etter et lekkert veggspill med Lukaku.

Deretter var det belgierens tur til å styre showet. Valencia serverte Lukaku med en fin gjennombruddspasning. Fra 14 meter var spissen sikker mot Eldin Jakupovic.

Elabdellaoui duket for 0-4 med en gavepakke av en støttepasning rett i beina på Lukaku. Den høyreiste spissen takket for den med å runde keeper og sette sin 21. scoring for sesongen.

