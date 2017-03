Leicester-oppturen fortsetter etter målfest

Leicester har nå fire strake seirer etter at Claudio Ranieri måtte forlate klubben. Under ledelse av Craig Shakespare har fjorårets Premier League-mester fremstått som et helt annet lag.

Leicester ledet 3-1 etter første omgang i London. André Ayew headet inn reduseringen drøyt 20 minutter ut i 2. omgang. Hjemmelaget presset på, men slapp også til Leicester på sine velkjente kontringer.

Ingen av lagene maktet å score mer, og dermed tok Leicester et solid byks opp fra nedrykksstreken. Avstanden ned til Hull på 18.-plass er nå seks poeng.

Pangåpning

Etter kun fem minutter slo Riyad Mahrez et innlegg fra høyre. Det gikk forbi alt og alle i feltet, og ballen snek seg inn i det lengste hjørnet. Mahrez har scoret to mål under Shakespeares ledelse. Det er like mange som de 22 siste kampene under Ranieri.

Like etter fant et innlegg fra Marc Albrighton hodet til midtstopper Robert Huth, som sørget for 2-0-ledelse.

Manuel Lanzini reduserte etter 20 minutter med en perle av et frispark, men Jamie Vardy la på til 3-1-ledelse for bortelaget seks minutter før pause.

Ayews scoring etter 63 minutter skulle vise seg å bli den siste, og dermed står London-klubben uten seier på sine fem siste kamper i Premier League.

