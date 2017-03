Laukkanen vant i Kollen igjen

Laukkanen tok en smått sensasjonell seier da hun fredag skjøt feilfritt og vant sprinten. Det var hennes første skiskyttertriumf i karrieren. Dagen derpå kunne den finske jenta innkassere nok en seier i Kollen.

Med 19 treff holdt Laukkanen kontrollert unna for Gabriela Koukalová. Hun slo tsjekkeren med 26,5 sekunder. Fredagens franske toer Justine Braisaz gikk inn til tredjeplassen.

Marte Olsbu hadde en stund håp om å melde seg på i pallkampen, men det røynet på mot slutten. 26-åringen hadde én grov bom etter de to første skytingene, men på stående ble det totalt to strafferunder.

Offensiv

Hun startet jaktstarten 51 sekunder bak Laukkanen. I mål tok hun en ny sjetteplass. Det skilte 1.15,9 minutter opp til vinnertiden.

Froland-løperen var godt fornøyd med eget løp på hjemmebane.

– Jeg følte at jeg kjempet hele veien. Sånn i ettertid skulle jeg gjerne vært den siste bommen foruten, for da ville det virkelig blitt moro. Jeg beholdt plassen, og det er jeg fornøyd med. Det var veldig gøy å gå, sa Olsbu til NRK.

Før siste skyting luktet hun en pallsjanse.

– Jeg skjønte jeg hadde muligheten, så jeg prøvde å skyte raskt og bra. Det ble én bom dessverre, men tre bom er godkjent.

Olsbu var rundt 15 sekunder bak verdenscuppallen lørdag.

Seks strafferunder

Tiril Eckhoff fikk tidlig jaktstarten ødelagt. Siden hun var godt over minuttet bak fra start, måtte hun levere på standplass for å ta seg inn blant de ti beste. Under vanskelige forhold brukte hun hele 50 sekunder og pådro seg to strafferunder allerede på første skyting.

På neste skyting ble det én millimeterbom for bærumsjenta. Eckhoff fortsatte å tape tid med to bomskudd på den første stående skytingen. Hun måtte også ut i nok en strafferunde etter siste skyting. Totalt noterte hun seg for hele seks bom. Det holdt til en 18.-plass.

Kaia Wøien Nicolaisen ble nummer 35 etter tre bom, mens Ingrid Landmark Tandrevold endte på 49.-plass (fire bom).

