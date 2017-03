Cech ut med skade i nytt Arsenal-tap

Rivaliserende fly leid av Arsenal-supportere fløy over The Hawthorns før lørdagens kamp. Det ene flyet hadde et banner med "Ingen kontrakt #WengerUt", mens det andre hadde et banner med "Vi stoler på Arsène #RespekterAW".

Wenger, Arsenal-manager siden 1996, har kommet under kraftig press fra egne fans etter å ha tapt 2–10 sammenlagt mot Bayern München, og havnet utenfor topp fire i Premier League.

De som leide flyet med det kritiserende banneret har neppe mer lyst på at Wenger skal signere nye kontrakt med London-klubben etter lørdagens 1-3-tap mot West Bromwich.

Nytt Sánchez-mål

To cornermål av Craig Dawson og et mål av den walisiske EM-helten Hal Robson-Kanu, hans første for sesongen, sørget for at Arsenal gikk på sitt fjerde tap på de fem siste seriekampene.

Alexis Sánchez har vært involvert i 27 Premier League-mål denne sesongen etter at han lørdag scoret sitt 18 for sesongen. Han har i tillegg ni målgivende pasninger.

Men da Wengers menn ikke klarte å demme oppe for Tony Pulis' dødelig effektive dødballag var scoringen til ingen nytte. Ifølge statistikktjenesten Opta har West Bromwich scoret på flest dødballer av samtlige lag i Premier League.

Cech-skade

Vondt ble til verre for Arsenal med at keeper Petr Cech måtte gå av banen med en strekkskade i første omgang.

Tsjekkeren pådro seg skaden da han spilte en pasning til en lagkamerat innenfor eget straffefelt. Keeperen hinket av banen etter å ha fått behandling i flere minutter.

Inn kom David Ospina, som for det meste har stått cupfotball for Arsenal denne sesongen. Hvis Cech er ute lenge er det et kraftig slag for Wengers menn, som er på etterskudd i kampen om de fire mesterligaplassene i Premier League.

Arsenal ligger som nummer fem på tabellen, fem poeng bak Liverpool, som møter Manchester City søndag. Manchester United kan klatre forbi Arsenal med poeng mot Middlesbrough søndag. West Bromwich er nummer åtte med 43 poeng.

(©NTB)