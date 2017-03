Klæbo raskest i prologen igjen

Det norske stjerneskuddet var i en klasse for seg selv, slik han også var i prologen i Drammen forrige uke.

Klæbo slo Finn Hågen Krogh med 3,43 sekunder i Québec og sendte et alvorlig varsku før finalene senere på dagen.

Franske Lucas Chanavat ble nummer tre, mens Alex Harvey og Federico Pellegrino fulgte på de neste plassene.

Like bra gikk det ikke for Didrik Tønseth, Sjur Røthe og Hans Christer Holund. Alle tre må se finalene fra tilskuerplass etter at de ikke var blant de 30 som gikk videre.

Emil Iversen ble nummer seks i prologen, mens Sindre Bjørnestad Skar ble nummer 14. Pål Golberg og Niklas Dyrhaug fulgte på 19.- og 20.-plass. Simen Hegstad Krüger ble siste nordmann til å kvalifisere seg med en 22.-plass.

