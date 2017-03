Hopp: Nå får TV-skjermen enda en strek

Det er ikke lenger nok med den grønne streken som viser hvor langt hopperne må hoppe for å ta ledelsen. Den svarte streken skal fortelle TV-seerne hvor langt hopperne må hoppe i skiflygingsbakken for å overta sammenlagtledelsen i den norske hoppturneringen.

– Jeg har fått bekreftet fra FIS at det blir svart strek på skjermen, sier Raw Air-leder Arne Åbråten til NTB.

Tilskuerne i Vikersundbakken får ikke den samme hjelpen – i hoppanlegget klarer man kun å vise den grønne.

– Jeg vet ikke hvorfor det ikke lot seg løse med en svart laserstrek i bakken i denne omgang, men vi håper å få den på plass senere, sier Åbråten.

Styrker turneringsfølelsen

Dramatikken i sammendraget kan lett drukne, og enkelte har påpekt at det ikke har vært enkelt nok å følge med jakten om Raw Air-trofeet og millionpotten som deles ut.

– Det er veldig viktig å få den svarte streken på plass på TV-skjermen. Vi har fått tilbakemeldinger om at det er viktig å ha fokus på turneringen i søndagens renn, ikke bare rennvinneren. Vi må ha visuelt fokus på hvor langt hopperne må hoppe for å overta ledelsen i turneringen. Det underbygger og styrker følelsen av at Raw Air er en turnering, sier Åbråten.

Rammet av værtrøbbel

Han mener TV fortsatt ikke har tatt ut nok av data- og grafikkgrunnlaget i hoppbakken.

– Vi kan bli enda flinkere til å informere publikum, både i bakken og på TV, sier Raw Air-sjefen.

Været har skapt store problemer for arrangørene. Lillehammer måtte avlyse renn på grunn av vind, mens dårlig vær også forsinket konkurransene i Trondheim.

Fredag blåste det kraftig i Vikersund.

