Nasri: – Vardy er en juksemaker

Nasri, som er på lån fra Manchester City, mistet hodet fullstendig i åttedelsfinalen mellom de to lagene tirsdag. Til slutt gikk Leicester videre til kvartfinalen med 3–2 sammenlagt etter å ha vunnet 2–0 hjemme.

Nasri, som hadde et gult kort fra tidligere i kampen, lot seg provosere av Leicester-spissen og svarte med et beskjedent lite nikk da de to spillerne sto hode mot hode.

Vardy gjorde maksimalt ut av situasjonen, mens Nasri fikk sitt andre gule kort og måtte forlate banen.

– For meg er han en juksemaker fordi dere i engelsk presse ville kalt han det om han ikke var en engelsk spiller, sa Nasri ifølge britiske Sky Sports og fortsatte.

– Han spilte godt. Jeg trodde engelske spillere var tøffere enn som så. Det var han som kom opp i ansiktet mitt.

Nasri var illsint etter utvisningen og måtte eskorteres av banen av sine lagkamerater. 29-åringen bekreftet i etterkant at han ønsket å oppsøke Vardy umiddelbart etter det røde kortet. Det vil han fortsatt.

– Jeg vil gjerne snakke med han, men det er for mange kameraer og slikt så jeg må tenke på neste sesong og ikke få en lang suspensjon.

Jamie Vardy valgte en mer diplomatisk tilnærming som svar på uttalelsene til Nasri.

– Jeg er ikke en juksemaker, og det har jeg heller aldri vært. Det er alt jeg har å si om den saken, sa spissen i en uttalelse.

