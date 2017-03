Ishockey: USAs landslagsspillere truer med VM-boikott

Diskusjonen rundt hvordan spillerne på kvinnelandslaget skal kompenseres har pågått i 14 måneder. Onsdag ga en rekke spillere beskjed om at de kutter ut VM på hjemmeis, som begynner 31. mars, og treningsleiren i forkant.

– Å trekke oss er ingen lett avgjørelse, men det er det eneste rette når vi bare ber om det som er riktig og rettferdig, sier Jocelyne Lamoureux-Davidson.

Hun sier lagkameratene støtter hverandre i avgjørelsen og er stolte over å si at nok er nok.

Forbundet USA Hockey hevder de og den amerikanske olympiske komité bidrar med finansiell støtte, treningsmuligheter og annet i forkant av turneringer for landslagsspillere, og opplyser at hver spiller som deltar i OL i Sør-Korea neste år vil motta 85.000 dollar, inkludert utbetalinger hvis de tar medalje.

Lagkaptein Meghan Duggan sier uttalelsen er fullstendig misvisende og uærlig. Advokatfirmaet som representerer spillerne bekrefter at det ikke foreligger noe tilbud eller avtale om en slik sum.

Ifølge flere spillere får de kun kompensasjon i seks måneder i forkant av OL, med en sum på 1.000 dollar i måneden. Mange av spillerne har både en og to jobber ved siden av hockeyspillingen, som selv for kvinner på toppnivå er svært, svært langt unna å være like innbringende som for mannlige spillere.

