Glassverket fristiller spillere og trenere

Alle spillere og trenere vil bli løst fra kontraktene sine etter endt sesong, og kan fra og med torsdag gå i forhandlinger med potensielle nye arbeidsgivere. Det ble klart etter at styret fattet et vedtak torsdag, fire serierunder før slutt.

Klubben har bestemt seg for å fullføre denne sesongen i eliteserien med de spillerne som velger å bli i klubben. De spillerne og trenere som fortsatt ønsker å fortsette i klubben vil få tilbud om nye kontrakter ut ifra det lønnsnivået som er mulig på det tidspunktet en eventuell ny amatør- eller proffkontrakt inngås, skriver klubben i en pressemelding.

– Jeg er like sjokkert som spillerne, og synes først og fremst synd på dem. Styret skal ha honnør for at de har vært ærlige, og gitt oss svar innenfor de fristene de antydet tidligere, sier trener Geir Oustorp til Drammens Tidende.

Glassverket ligger for øyeblikket på tredjeplass på tabellen. Drammensklubben vil fortsatt stille lag i eliteserien, men vil kun drive innenfor ansvarlige økonomiske rammer. Det vil også være aktuelt å hente nye spillere innenfor disse rammene.

Tre styremedlemmer har allerede sagt fra seg sine verv, og resten av styret har stilt sine plasser til disposisjon på årsmøtet 30. mars, skriver DT.

Glassverket har slitt økonomisk i lang tid, og er ikke den eneste klubben i kvinnenes eliteserie som har hatt problemer. Larvik har måttet se flere spillere signere for nye klubber, mens Halden måtte trekke laget sitt tidligere denne sesongen.

