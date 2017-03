Drammen henter hjem nok en håndballproff

Avtalen ble klar torsdag – på dagen én måned etter at strekspilleren Joakim Hykkerud valgte Drammen foran proffhåndball i utlandet.

Sørheim fikk i vinter beskjed om at han ikke lenger var med i Sønderjyskes framtidsplaner, og da var Drammen-trener Kristian Kjelling raskt på banen.

– Det passet både for klubben og meg at vi landet på en ettårsavtale. Ikke fordi jeg har noe annet som venter om et år, men rett og slett fordi vi alle syntes det var greit å starte med det, sier Sørheim til Drammens Tidende.

Han spilte for Drammen fra 2006 til han ble danmarksproff i 2014. Sørheim har 38 landskamper for Norge.

