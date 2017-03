Lagerbäck: – Vi har sjansen mot alle, barnslige detaljer blir viktig

Tirsdag offentliggjorde Lagerbäck landslagstroppen på 24 mann. Den skal prøve seg mot Nord-Irland neste søndag i VM-kvalifisering.

– Jeg er det jeg kaller realistisk optimist. Vi må trolig vinne fem av våre seks siste kamper for å kunne komme til playoff, sier han.

Mandag møter den svenske trenerveteranen sine spillere for aller første gang. Det skjer i London. Da blir også kapteinsvalget offentliggjort. De fleste tipsene går mot at Stefan Johansen får jobben.

Budskapet fra Lagerbäck vil være ganske enkelt og kort summert: Full innsats og følg de interne reglene.

– Hva blir beskjeden din til spillerne når du samler dem i en ring rundt deg første gang?

– De kommer til å sitte samlet rett foran meg. Da vil jeg holde en presentasjon om hvordan jeg vil at vi skal spille og være på og utenfor banen. Hvordan vi skal leve sammen, sier Lagerbäck til NTB.

– Jeg kommer til å si til dem at resultatmål er uinteressant for meg. Er du tatt ut på landslaget, forventer jeg meg at du ønsker å vinne alle kamper.

Kan slå alle

Lagerbäck vet at han ofte vil ha dårligere spillere individuelt enn motstanderne. Derfor er det kollektivet som gjelder.

– Om de vil være med på det norske landslaget, vil jeg se at de alltid gir 100 prosent, på og utenfor banen. Gjør vi det i alle situasjoner, har vi alltid sjansen til å vinne fotballkamper. Dette er den eneste lagidretten der et lag fra 3. divisjon kan slå et fra 1. divisjon. Vi har alltid en sjanse uansett hvem vi møter. Dette er stort sett mitt budskap, sier Lagerbäck videre om første møte med troppen.

– Så går vi gjennom det vi i Sverige kaller ledestjerner – guidelines – hvordan jeg vil ha det på og utenfor banen. Slik er premissene om de vil være med på Norges landslag. Om vi rekker det, vi går rett inn i et "skarpt läge", skal de få komme med litt feedback om de synes det lyder vettugt eller ikke.

Ryddig

– Så det blir ingen caps bak fram når dere spiser middag?

– Helst ikke, da skal vi i så fall være enige om det. Men jeg er åpen for å endre syn på ting dersom spillerne kan komme opp med bedre argumenter enn meg, sier Lagerbäck til NTB.

– Små, kanskje barnslige detaljer setter totalt sett en standard i et lag. Det norske landslaget skal vise respekt når det er ute og reiser. Sjekker vi ut av et hotell, så skal man kunne si at "dette var et trivelig lag å ha på besøk". Det samme gjelder garderoben etter kamper. Det skal være ryddig selv om vi ikke akkurat vasker gulvene.

Lagerbäck overtok etter Per-Mathias Høgmo. Han vant bare ti kamper på 35 forsøk og ga seg etter bortetapet for Tsjekkia i fjor høst.

(©NTB)