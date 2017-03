Klart for stjernemøte i Indian Wells-turneringen

– Jeg gleder meg. Å spille mot folk som Rafa er grunnen til at jeg kom hit. Nå er vi her, sa Federer etter seieren.

Det er første gang siden 2004 de to tennisstjernene møtes før en kvartfinale. Nadal kan få sin revansj etter at Federer tok sin 18. Grand Slam-tittel ved å nedkjempe spanjolen i en femsettsthriller i Australian Open-finalen for seks uker siden. Det oppgjøret var det 35. mellom de to rivalene.

Natt til onsdag slo Federer det amerikanske hjemmehåpet Johnson 7-6 (7-3), 7-6 (7-4) i det som ble en kamp preget av svært gode server fra begge spillerne.

12 serveess

Sveitsiske Federer noterte seg for hele 12 serveess. Den hardeste serven ble registrert på 210 kilometer i timen. Johnson var ikke noe dårligere og serverte på et tidspunkt en serve som målte 218 kilometer i timen.

Federer slo 32 vinnerslag og avgjorde kampen på sin andre matchball etter at Johnsons backhand gikk i nettet.

Justerte posisjonen

Seieren kom imidlertid ikke gratis.

– I det andre settet servet han på ett bestemt sted nærmest 90 prosent av tiden. Derfor endret jeg litt på posisjonen min med hensyn til returen. Jeg prøvde å mikse ting litt opp, sa Federer.

Nå er han klar for stjernemøtet med Nadal allerede i fjerde runde av turneringen.

– I og med at det er tidlig i turneringen tror jeg ikke noen av oss helt vet 100 prosent hvordan ting føles. Det er noe av uvissheten som kanskje er spennende for fansen for å se hvordan vi løser det, sa Federer videre om å møte spanjolen allerede i åttedelsfinalen.

Wozniacki enkelt videre

På kvinnesiden overbeviste danske Caroline Wozniacki da hun enkelt gikk videre fra fjerde runde i WTA-turneringen etter å ha slått amerikaneren Madison Keys 6-4, 6-4.

Wozniacki brøt Keys to ganger i starten av første sett og kom tidlig foran med 4-1.

Keys var mer med i andre sett, men danske Wozniacki hadde god kontroll. Hun brøt amerikaneren én gang og det var nok til å sikre avansement.

Wozniacki, som er ranket som nummer 14 i verden, møter Kristina Mladenovic i kvartfinalen.

