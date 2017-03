Griezmann kan bli kvitt "nesten"-stempelet

25-åringen etablerte seg for alvor som en av Europas og verdens beste spisser i 2016. Samtidig opplevde Atletico Madrid-juvelen å gå tapende ut av både EM-finalen på hjemmebane og mesterligafinalen mot byrival Real Madrid.

I mesterligafinalen misset han på straffespark tidlig i annen omgang og følte seg ekstra skyldig i det smertefulle tapet.

I desember måtte han også se seg slått av Cristiano Ronaldo og Lionel Messi i kampen om den gjeve Gullballen.

Nå har 25-åringen lagt skuffelsene bak seg. Onsdag skal han forsøke å skyte Atlético Madrid et hakk nærmere mesterligatittelen som glapp for et snaut år siden. Griezmann og lagkameratene har med seg 4-2-ledelse fra bortekampen mot Bayer Leverkusen og er store favoritter til å avansere.

Tung start på sesongen

Den franske landslagsspissen har samtidig en brokete sesong bak seg. Skuffelsen over å tape EM-finalen, samt den fysiske påkjenningen turneringen medførte, bidro til at innledningen på inneværende sesong ble svak for 25-åringen.

I perioden oktober til januar scoret han ikke et eneste ligamål. Så langt er det likevel blitt 21 fulltreffere denne sesongen. 12 av dem har kommet etter nyttår.

I takt med at det tilspisser seg i kampen om mesterligatrofeet har Griezmann – og Atlético Madrid – funnet formen. Onsdag kan klubben sikre seg kvartfinaleplass i den gjeve turneringen for fjerde år på rad.

Trener Diego "Cholo" Simeone gis mye av æren for framgangen. Før argentineren kom til klubben hadde Atletico vært i en europacupkvartfinale kun fem ganger.

Takker Simeone

Griezmann takker samtidig Simeone for mer enn bare lagets gode resultater.

– Simeone er den som har fått meg til å ta det siste steget. Jeg var lovende, men på tre år har Cholo hjulpet meg til å bli blant de tre beste spillerne i verden, sa Griezmann til Televisión Española tidligere denne uken.

Også etter mesterliganedturen i fjor vår var argentineren svært støttende.

– Jeg følte jeg hadde tapt kampen for oss fordi jeg bommet på straffesparket. Han kom bort og sa at det var stikk motsatt. Han sa jeg hadde vært avgjørende for laget, og at jeg ikke skulle være lei meg, sa Griezmann.

Sist helg ble han matchvinner da Atletico slo Granada 1–0 i La Liga. Den ikke altfor storvokste 25-åringens scoring kom med hodet. Etter kampen sa Simeone:

– Headinger handler mer om teknikk enn høyde.

Statistikken i La Liga taler for seg selv. Ingen spillere i den spanske toppserien har scoret flere mål på hodet i Spania etter nyttår enn Antoine Griezmann.

Bayer Leverkusen kommer for øvrig svekket til onsdagens mesterligamøte med Atletico. Den tyske klubben mangler hele seks spillere av ulike årsaker.

