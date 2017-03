Bjørndalens OL-plan er klar

Inneværende sesong er langt fra over for medaljegrossisten fra Simostranda, men jobben med å planlegge det som blir karrierens sjuende vinterleker har pågått i lang tid. Allerede under VM i Hochfilzen bekreftet Bjørndalen overfor NTB at OL-planen begynte å ta form.

Nå bekrefter 43-åringen at siste hånd på verket ble lagt sammen med trener Roger Grubben tirsdag.

– Fram til da var veldig mye usikkert, men jeg hadde et langt møte med treneren min. Nå har vi landet på det vi mener er det beste for at jeg skal være i best mulig form til OL, sier Bjørndalen til NTB – men er rask med å legge til:

– Samtidig er det en del ting som skal klaffe for at det skal gå sånn jeg vil.

Detaljfokusert

43-åringen har en bestemt seg for hvordan opplegget inn mot vinterlekene i Pyeongchang skal se ut – både med hensyn til antall samlinger og eget rennprogram. Detaljene velger han imidlertid å holde for seg selv inntil videre.

– Dette er ikke det rette tidspunktet å si noe om det på. Jeg må først snakke med forbundet, smiler han.

Åtte gull, fire sølv og én bronse er Bjørndalens OL-fasit så langt. Kun én gang har han reist medaljeløs hjem. Det var etter debuten på Lillehammer for 23 år siden. I Sotsji for fire år siden ble det to gull – et av dem individuelt.

I Pyeongchang kan medaljesamlingen fort få ytterligere påfyll. Detaljfokuserte Bjørndalen overlater lite til tilfeldighetene i jakten på mer edelt OL-metall. Nylig la han ned en stor og grundig jobb under prøve-OL i Sør-Korea.

– Jeg gjorde de erfaringene jeg kom dit for. Det handlet om å teste løyper, teste ski og annet utstyr. Det var en konkret jobb jeg måtte gjøre for å være best mulig forberedt til neste år, sier skiskytterkongen.

– Skal bruke det rått

– Hva lærte du rent konkret?

– Jeg har ikke lyst til å gå ut med det. Pressen er så åpen nå, at i løpet av en time er alt vi snakker om her i samtlige medier, smiler Bjørndalen og tilføyer:

– Jeg lærte veldig mye og kommer til å bruke det rått for å være best mulig forberedt til OL.

Når skiskytterkonkurransene innledes i Pyeongchang i februar neste år, har evighetsmaskinen fra Simostranda rukket å bli 44 år. De færreste vil bli overrasket av om Bjørndalen igjen blir å se på seierspallen.

Til vinterens VM i Hochfilzen prikket han igjen formen og kom hjem med en individuell bronsemedalje fra jaktstarten. Foran helgens verdenscupavslutning i Holmenkollen er han i tillegg nummer sju i verdenscupen sammenlagt. Det forteller om en ny vinter med solide resultater.

– Sesongen har gått som planlagt. Jeg har gått veldig mange renn, og henger som forventet OK med i verdenscupen sammenlagt. Jeg klarte i tillegg å dra inn en medalje individuelt i VM, og det var veldig bra, sier Bjørndalen selv og legger til:

– I tillegg har det vært et fellesprosjekt at Darja også skulle klare det (VM-medalje), og når vi lyktes med det, betydde det veldig mye. Det var en stor bonus den dagen.

Kona Darja Domratsjeva tok sølv på kvinnenes jaktstart i Hochfilzen.

Kommende helg avslutter de begge årets verdenscupsesong i Holmenkollen. Fredag er det sprint, mens lørdag og søndag står jaktstart og fellesstart på programmet.

