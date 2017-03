Bach ber NHL-lederne om ikke å ødelegge den olympiske drømmen

NHL-ledelsen og IOC har ikke kommet til enighet om å frigi sine spillere til OL-turneringen. Norge som kvalifiserte seg til sin tredje strake OL-turnering, har Mats Zuccarello og Andreas Martinsen for tiden opptatt med NHL-spill.

NHL har vurdert å droppe spillepausen i midten av februar etter en pengekrangel med Den internasjonale olympiske komité (IOC) og Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF).

Penger

Alt handler om prislappen på spillernes forsikringer. IOC nekter å betale en regning som for Sotsji-OL var på rundt 125 millioner kroner (14 millioner dollar).

Bach, som er i Pyeongchang på en inspeksjonstur, sa onsdag at han håpet på positive samtaler mellom NHL og IIHF. Han ville derimot ikke svare på om ishockey, som har vært med i OL siden 1920, vil stå i fare for å ikke komme med i vinter-OL i Beijing i 2022 hvis NHL ikke vil frigi sine spillere.

– Jeg håper fortsatt på et positivt utfall av forhandlingene, fordi vi setter pris på å ha NHL-spillerne med oss, og spillerne selv vil jo spille, sa han.

– Så derfor håper jeg at NHL og IIHF kan gjøre at den olympiske drømmen kan bli virkelighet for disse spillerne, sa Bach.

Magi

Ishockey har stått for flere magiske olympiske øyeblikk, og best huskes USAs "Miracle on Ice" da mektige Sovjet ble slått i Lake Placid i 1980.

NHL-sjefen Gary Bettman sa tidligere i måneden at man nå konsentrerte seg om at neste sesong gikk som planlagt og uten en OL-pause i februar.

(©NTB)