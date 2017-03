Uvær forstyrrer Raw Air

Det blåser voldsomt i arrangørbyen en drøy time før rennstart i verdenscupen. Målet er å få gjennomført minst én tellende omgang av det femte rennet i Raw Air-turneringen.

Det ligger også an til værutfordringer for det neste rennet i Granåsen i Trondheim. Det er varslet en kraftig miks av regn og snø under kvalifiseringen onsdag ettermiddag. Frisk bris (9 m/s) vil kunne sørge for utsettelser og spektakulære svev – både lange og korte.

Utsiktene er langt bedre foran verdenscuprennet torsdag, som er det sjuende rennet i Raw Air. Da er det bare noen få regndrypp som er meldt over Trondheim. Den norske hoppturneringen har sluppet unna uvær før tirsdag.

Arrangøren er forberedt på kastevinder. I mandagens renn i Raw Air-turneringen ble Daniel-André Tande tatt av elendige forhold og landet langt oppe i OL-bakken. Det ødela den norske hoppturneringen for Kongsberg-hopperen.

Grytidlig onsdag forflytter hopperne seg fra Lillehammer til Trondheim over Dombås. Det kan bli en heftig busstur i liten kuling og med våt snø på veiene. Og er akkurat hva arrangøren har fryktet i et allerede tettspekket konkurranseprogram.

