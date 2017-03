Stjernen fikset trøndertaxi – tok med seg Forfang og Aune hjemover

Stjernen ordnet det så Trønderhopp-kollega Espen Røe kom kjørende ned fra Trondheim. Han sto klar med bilen da hopperne tuslet ut med alt utstyret.

Trønderkollegene Joakim Aune og Johann André Forfang fikk hver sin plass i baksetet.

– Nei, jeg skal sitte foran, sa Stjernen myndig.

Dermed måtte Forfang ta plass i baksetet sammen med Aune.

– Jeg tenkte det var gunstig å få en formiddag i Trondheim for å kunne slappe av litt. De andre må opp tidlig for å reise klokka halv sju. Jeg håper det gir meg en liten fordel, sa Stjernen til NTB.

– Vi får restituert litt mer og får rørt litt på oss framfor å sitte fem-seks timer på "ræva". Så får vi se om det har noe å si. Det er godt å komme hjem, fortsatte Sprova-hopperen.

Trønderrock

Dårlig vær sørger for vanskelige kjøreforhold og stengte veier nordover. Været skal bli enda verre utover onsdag. Dermed kan trøndertrioen få en ekstra fordel når Raw Air flytter til Granåsen.

– Det blir mye DDE og Åge (Aleksandersen). Nå lengter vi etter Trondheim, sa Stjernen og gjorde seg klar til å styre musikken i "hoppvogna".

Forfang lot ikke sjansen gå fra seg til å sitte på nordover. Han bor på Sverresborg.

– Da det ble avlyst her, ser jeg på det som lurt å ta turen i kveld og være mer uthvilt i morgen. Jeg vet ikke hvor mye det har å si, men jeg kjenner meg selv så godt at jeg vet at beina mine blir litt tamme etter en lang busstur. Men jeg gleder meg ikke, jeg er ikke helt der at jeg liker så lange bilturer, sa Forfang.

Skifter musikk

21-åringen var klar til å overstyre Stjernens trønderradio.

– Det blir heller litt nordnorsk musikk med Violet Road og Viljar Broks, sa TSK-hopperen.

– Det er kjempekjedelig at det blir avlyst. Det var lite ideelt for Raw Air, og tenk på alle som hadde møtt opp i bakken, sa Forfang.

Mange tuslet den korte veien fra Lysgårdsbakkene og ned i Kristins Hall for å se Lillehammer møte Lørenskog i ishockeysluttspillet.

– Det er vel det eneste positive for enkelte med avlysningen. Kenneth Gangnes dro jo dit, sier Forfang.

Kneopererte Gangnes er ikke med i Raw Air og kunne trygt prioritere en av sine andre interesser.

Skal sove lenge

Joakim Aune er med i verdenscupen for første gang.

– Det er kjempekjedelig med avlysning. Jeg var klar for 2. omgang og kunne tatt flere verdenscuppoeng. Jeg viste at jeg behersker vanskelige forhold, sa Aune.

– Det blir godt å få en ordentlig god natt hjemme. Det er bedre å våkne opp hjemme og våkne uthvilt. Dette er et smart valg. Kanskje blir vi bedre skjerpet i Vikersund også. Det er en lang turnering, sa Byåsen-hopperen.

– Og kanskje slår vi til ekstra mye i Trondheim, men vi er vel ikke hjemme før klokka 1. Men vi kan sove lenger, sa Aune.

– De andre skal ikke klage. De har gode busser og et godt opplegg, men man må dra de fordelene man kan, sa 23-åringen med et smil og lukket dørene.

