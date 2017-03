Millionsmell for Skiforbundet

– Det er kjipt. Det er tøft, for arrangøren har gjort en fantastisk jobb. Det er lenge siden vi har sett så mange mennesker i bakken her i Lillehammer, sukker landslagssjef Alexander Stöckl.

Hopperne har god økonomisk kontroll, men millionsmellen i Lillehammer tirsdag, i den første utgaven av Raw Air, sørger for hodebry.

Minst et par millioner i TV-inntekter og reklame forsvant i vindkastene i OL-byen.

– Hoppsporten er slik. Det er noen konkurranser hvert år som blir avlyst. Du må regne med at det blir som i kveld. Været får vi ikke styrt, sier landslagssjefen.

Hofer grep inn

Etter en halv 1. omgang og avlyst prøveomgang måtte arrangøren gi opp. Anders Fannemel satt klar på toppen da mektige Walter Hofer, FIS’ renndirektør, dukket opp på toppen og stoppet rennet.

– Det ville blitt fine TV-bilder, men det ble dessverre ingenting., sier Stöckl.

En periode utsatte man rennet, men da folk begynte å gå nedover til ishockeyhallen hvor Lillehammer IK skulle spille NM-sluttspill og vinden ikke løyet, ga arrangøren opp.

– Alt lå til rette for et fantastisk arrangement i kveld. Jeg er imponert over jobben arrangøren har gjort med å skape en ny arena, og med så mye publikum var det en folkefest, sa arrangementssjef i Norges Skiforbund Terje Lund.

– Da er det selvfølgelig synd at været satte en stopper for rennet, men været er den ene tingen vi ikke kan styre.

Dombås-frykt

– Vi jobber nå med planer for å ta igjen rennet senere i turneringen. Det vil også gjøre at de økonomiske konsekvensene av dagens avlysning ikke blir så store, sier Lund.

Spørsmålet er hvordan hopperne skal komme seg til Trondheim, hvor været er meldt enda verre.

– Vi får se. Jeg overlater til arrangøren å få oss til Trondheim på best mulig måte, sier Stöckl.

– Marerittet er å bli stående på Dombås. Det er dumt om fjellet blir stengt, fortsetter østerrikeren.

– Vi har god dialog med Meteorologisk institutt og Statens vegvesen i planleggingen, opplyser Lund.

Andreas Stjernen tok saken i egne hender. Han bestilte egen sjåfør fra Trondheim. Dermed kunne Sprova-hopperen reise fra Lillehammer til Trondheim allerede tirsdag kveld. Han tok med seg Johann André Forfang og Joakim Aune i bilen.

