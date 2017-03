FA vil straffe Manchester United etter cupkamp

Årsaken er spillernes dårlige oppførsel i kampen Chelsea vant 1-0.

Offisielt heter det at Manchester United "ikke greide å kontrollere sine spillere", som er betegnelsen når FA vil straffe en klubb for spillernes dårlige oppførsel på banen.

Ander Herrera ble utvist i første omgang, og det er United-spillernes oppførsel ved den anledningen som har fått FA til å reagere. Flere av dem omringet dommer Michael Oliver og kranglet med ham om avgjørelsen.

Rett før utvisningen hadde dommer Michael Oliver snakket til United-kaptein Chris Smalling om at United-spillere gang på gang felte Chelseas playmaker Eden Hazard. TV-bildene viste Marcos Rojos tråkke på brystet til Hazard i annen omgang, men FA vil ikke straffe Rojos.

Bakgrunnen for det er at Oliver i sin rapport har skrevet at han så hendelsen, men tolket den annerledes. Da kan ikke TV-bilder brukes til å overprøve dommerens skjønn.

