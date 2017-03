Tolvanen ferdig i Stjernen

Det bekrefter eliteserieklubben på sitt eget nettsted mandag.

– Stjernen Hockey Elite og Jarmo Tolvanen har i dag kommet til enighet om å ikke forlenge avtalen som hovedtrener, heter det i uttalelsen.

Finnen får ros av klubben for sin innsats. Han ble ansatt i mars 2015.

– Klubben er svært fornøyd med den jobben Tolvanen har lagt ned. Han vil for alltid bli husket for sin profesjonalitet og seriøse tilnærming til treneryrket. Klubbens videre sportslige satsing medfører likevel, etter en helhetsvurdering, at nye trenerressurser vil komme på plass utover våren, skriver Stjernen.

Stjernen ble nylig slått ut av NM-sluttspillet etter 0–4 i kvartfinaleserien mot Stavanger Oilers.

(©NTB)