Saint-Étienne reddet poeng på overtid

Kaptein Perrin satte hodet på en innsvinger fra Jordan Veretout, og sikret et viktig poeng for Saint-Étienne på Stade Geoffroy-Guichard.

Ole Kristian Selnæs spilte hele kampen for Saint-Étienne, mens Alexander Søderlund ble byttet inn etter 67 minutter.

Saint-Étienne ligger som nummer sju på tabellen. To poeng skiller opp til Bordeaux på plassen over. Metz har fire poengs klaring til Nancy på nedrykksplass.

Lyon-storseier

Ismaïla Sarr ga Metz ledelsen etter bare to minutter søndag, før Robert Beric utlignet i det 53. minutt. Simon Falette ga Metz 2-1, som lenge så ut til å stå seg kampen ut, men på overtid utlignet Perrin for Saint-Étienne.

Lyon befestet sin fjerdeplass på tabellen med 4-0-seier mot Toulouse søndag. Manchester United-vrakgodset Memphis Depay har for alvor blitt varm i Lyon-trøya og noterte seg for to nye scoringer. 23-åringen scoret sitt fjerde og femte seriemål i det 53. og 82. minutt.

Christophe Jallet og Maxwel Cornet scoret Lyons to første mål i 4-0-seieren.

PSG på vinnersporet

Paris Saint-Germain så ut til å ha kommet seg delvis etter sjokkexiten mot Barcelona i mesterligaens åttedelsfinale i midtuken da storlaget slo Lorient 2-1 søndag.

Et selvmål av Benjamin Jeannot ga PSG ledelsen etter 28 minutter. Christopher Nkunku økte til 2-0 etter 52 minutter, før Michaël Ciani ga Lorient fornyet håp med sin 1-2-scoring i det 68. minutt.

Hjemmelaget klarte imidlertid ikke redusere ytterligere, og da PSG heller ikke klarte å øke sin ledelse, endte det 2-1.

Paris Saint-Germain har tre poeng opp til serieleder Monaco, mens Lorient fortsatt er tabelljumbo.

