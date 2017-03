Lundby dropper skiflyging

Etter Lundbys tredjeplass søndag satt han i lange samtaler med 22-åringen fra Kolbukameratene.

Der kom man fram til at det ikke vil tjene Lundbys OL-satsing å sette utfor som prøvehopper i Vikersund torsdag.

– Vi synes ikke dette er en optimal oppladning til det som venter neste sesong. Det har vært litt for mye oppstyr rundt dette. Vi vil bruke tiden annerledes foran en hektisk OL-sesong, sier Meyer.

Legger ballen død

Lundby uttalte under ski-VM i Lahti at hun ønsket å lure seg med som prøvehopper under Raw Air-rennene i Vikersund.

Det skapte enormt engasjement i Hopp-Norge. Nå legges ballen død.

– Man har lyst til å hoppe, men samtidig tror vi det er lurest ikke å gjøre det. Vi har pratet lenge om dette og kommet fram til dette nå i ettermiddag, sier Meyer.

– Maren har tatt den endelige beslutningen selv. Det er ikke slik at vi nekter folk å hoppe skiflyging. Maren er veldig komfortabel med beslutningen. Det er en gulrot hun kan se fram imot ved en senere anledning, sier Meyer.

Var velkommen i Vikersund

I Vikersund sa rennleder Ole Gunnar Fidjestøl tidlig at Lundby var hjertelig velkommen, men sterke krefter i Hopp-Norge har jobbet mot Lundby.

Bøverbru-jenta var nokså lei av spørsmålene etter søndagens tredjeplass i Holmenkollen.

– Egentlig var det ikke så vanskelig beslutning å ta. Lysten er der alltid, men det mest optimale hadde vært om FIS inviterte de 10-20 beste jentene i verden til en offisiell greie i Copper Peak, skiflygingsbakken i USA som renoveres nå.

– Skiflyging for jentene kommer før eller senere. Det ser alle som ser rennet i Kollen i dag. Nivået begynner å bli veldig bra.

