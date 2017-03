Larvik avslutter hjemme mot Buducnost

Datoene for de to kvartfinalene ble offentliggjort søndag.

Kampen i Montenegro skal spilles mellom 7. og 9. april, mens returoppgjøret i Larvik skal være spilt mellom 14. og 16.

Larvik tapte den siste kampen i hovedrunden 25-26 hjemme mot Györ. Det hadde uansett ikke noe å si for veien videre. Laget til Tor Oddvar Moen ble nummer to i hovedrundens gruppe to, mens Buducnost ble nummer tre i gruppe én.

Slik spilles kvartfinalene:

FC Midtjylland (Danmark) – HC Vardar (Makedonia)

Metz (Frankrike) – Györ (Ungarn).

CSM Bucuresti (Romania) – FTC Budapest (Ungarn).

Buducnost (Montenegro) – Larvik (Norge).

(©NTB)