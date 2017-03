Forfang maktet ikke å hoppe Norge til pallplass

Etter glissent oppmøte under fredagens kvalifisering, hadde langt flere tilskuere funnet veien til Holmenkollbakken lørdag.

Det norske laget bestående av Andreas Stjernen, Robert Johansson, Daniel Andre Tande og Johann André Forfang lå på tredjeplass etter første omgang, men falt én plassering i finalen.

Jevnt før siste hopp

Både Johansson og Tande hevet seg i sitt andre hopp etter at begge landet på 131 meter. Det sendte Norge helt opp ryggen på tredjeplasserte Tyskland før Forfangs siste hopp.

Før den siste puljen skilte det kun 8,6 poeng mellom ledende Østerrike og Norge på fjerdeplass.

Forfang, som hoppet 127,5 meter i sitt første hopp, gjentok bedriften i finaleomgangen i utfordrende forhold. Det holdt imidlertid ikke ettersom konkurrentene strakte seg lenger ned i bakken, og Norge måtte nøye seg med fjerdeplass med 983,1 poeng.

Stefan Kraft sørget for østerriksk seier med et hopp på 134,5 meter i sitt siste hopp. Det østerrikske laget vant med totalt 999,7 poeng, mens det tyske laget fikk 987,2 poeng. Polen fulgte like bak med 986,7 poeng.

Skuffet Tande

– Vi taper podium og poeng når to får skikkelig møkkaforhold, sa en skuffet Tande til NRK etter fjerdeplassen og fortsatte:

– Vi er ikke veldig fornøyde. Som lag gjør vi en god utførelse, men vi taper pallen fordi to av oss får skikkelig møkkaforhold.

Raw Air fortsetter individuell konkurranse søndag.

