Østerriksk seier da Norendal feilet

En tydelig nervøs Norendal mislyktes i begge sine to forsøk i Hafjell, og fikk ikke oppfylt drømmen om en X-Games-triumf på hjemmebane. Kongsberg-jenta måtte skuffet vedkjenne at hun kom til kort.

Det gjorde ikke østerrikske Anna Gasser, som tok en litt uventet seier.

– Dette er et av de største øyeblikkene i karrieren min, sa den østerrikske jenta, og tilføyde:

– Jeg kan ikke beskrive hvor mye dette betyr. Dette er den største konkurransen av alle.

Gasser har fra før et sølv i X-Games.

Anderson leverte igjen

Amerikanske Jamie Anderson har ikke endt utenfor seierspallen i noen slopestylekonkurranse i X-Games-sammenheng. Det gjorde hun heller ikke fredag. 26-åringen fikk 88 poeng og var med det slått av Gasser med kun ett poeng.

Julia Marino fra USA tok bronsemedaljen.

Silje Norendal feilet på samme sted i slopestyleløypa i begge sine to forsøk. 23-åringen klarte ikke lande det siste hoppet og måtte i bakken begge ganger. Etterpå klarte hun ikke holde tårene tilbake.

– Jeg har av en eller annen grunn slitt med det siste hoppet her. Jeg vet ikke hvorfor, sa Norendal til TV 2.

Kongsberg-jenta har vunnet slopestyle-konkurransen i X-Games tre ganger tidligere. Fredag endte hun sist i finalen.

Seieren glapp

Torsdag ble X-Games innledet på best tenkelige måte for de norske utøverne. Dombås-jenta Johanne Killi vant slopestylekonkurransen for de kvinnelige skikjørerne, og på herresiden ble det seier til Øystein Bråten.

Senere fredag ble det 2.-plass til Ståle Sandbech i mennenes slopestylefinale, der han ledet helt til svenske Sven Thorgren slo ham i konkurransens aller siste forsøk. Det var fire nordmenn i finalen.

Det blir det også i lørdagens Big Air-finale i fristil, etter at Eirik Sæterøy, Birk Ruud, Felix Usterud og Øystein Bråten sikret seg fire av de åtte finaleplassene som ble delt ut i kvalifiseringen fredag.

(©NTB)