Vurderer å flytte Kollenrenn etter tomme tribuner

Bare et par tusen tilskuere hadde tatt veien til Holmenkollen i finværet fredag. Nå vurderer hopperne å skille lag med langrenn og kombinert.

– Ja, jeg tror det ikke vil være feil å sørge for at det bare er hopp på programmet. Der hvor det er store folkefester i hopprennet, er det ingen andre arrangement samtidig. Det kan være ett av alternativene, sier sportssjef Clas Brede Bråthen etter at Oslos befolkning fullstendig ga blanke i det historiske Raw Air-rennet.

– På sikt er det nødt til å bli bedre. Vi er nødt til å komme opp på nivået til hoppuka, hvor det er flere på kvalifiseringen enn det er på finalen i Tour de Ski, fortsatte Bråthen.

Han ber om tid til å få satt Raw Air-turneringen på kartet. Fredagens kvalifisering i verdenscup inngår som renn i den nye hoppturneringen, og poengsummen inngår i sammendraget.

Det var lite som tydet på hopprenn rundt anlegget i Holmenkollen fredag. De fleste reklameplakatene handlet om lørdagens femmil.

– Det er lang tradisjon for langrenn og skiskyting i Holmenkollens skifestival. De er i denne sammenhengen konkurrenter for oss. Enn så lenge slår de oss, men slik har jeg ikke tenkt å la det være i framtiden, sier Bråthen.

En egen hopphelg kan dermed bli løsningen på Raw Air fremover.

– De som bare vil gi opp, dem gidder jeg ikke å jobbe med. De som mener dette ikke går, får finne seg noe annet å drive, sier en kamplysten hoppsjef.

Må hoppe før TV og taco

Raw Air-direktør Arne Åbråten var ikke bekymret etter den labre innsatsen på tribunen fredag.

– Jeg har hele tiden sagt at det viktigste med Raw Air er å skape et sportslig konsept som alle liker og få kåret en vinner. Det var ingen selvfølge at alle de forhåndskvalifiserte hoppet, sa hadelendingen som styrer turneringen.

– TV styrer mye. Tacoen inntas foran TV-skjermen både i Norge og Tyskland, og der kommer vi ikke til med hoppsendinger sent på kvelden. Dette er den beste sendetiden vi kan ha, svarte Åbråten på spørsmål om rennet startet for tidlig, slik Daniel-André Tande antydet etter sin 23.-plass.

– Det er fredag, og vi startet vel da folk var ferdig på jobb. Da blir det vanskelig. Det blir litt dumt å forvente at vi skal fylle Holmenkollen under kvalifiseringen. Det var bra nok det første året, synes jeg.

Heller ikke Andreas Stjernen deppet over de tomme tribunene.

– Det var litt som forventet, folk ser vel bare på det som kvalifisering. Bare det blir bra i helgen, skal jeg være fornøyd.

Hilde foreslår Bayer-kveld

Tom Hilde hadde sin egen lille idé om hva som må til:

– Vi kan heller ha Bayer-kveld med vorspiel her oppe, sa hoppveteranen.

– Det er i mine øyne helt som forventet. Produktet er helt nytt, og for 90 prosent av Norges befolkning blir dette fortsatt sett på som kvalifisering. Og det er Kollen-søndagen som er den store. Du skal ikke se bort fra at kvalifiseringen om noen år er like populær, sa Hilde.

Han mener det er altfor tidlig å avvise nyvinningen etter åpningsrennet.

– Vi kan ikke slakte fredagen i Kollen etter dette, sa Hilde etter fredagens 29.-plass.

