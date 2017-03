Seier for Norges EM-rivaler

Danmark ble nummer tre i turneringen etter 1-1 og straffeseier over Australia onsdag.

Danskene lå lenge under i kampen om 3.-plass, men lagkaptein Pernille Harder utlignet med en praktscoring 11 minutter før slutt. I straffesparkkonkurransen ble keeper Stina Lykke helten med to redninger. Hun var også en av fire danske straffeskyttere da 3.-plassen ble sikret med 4-1.

Nederland, som er vertsland i sommerens EM og Norges motstander i turneringens åpningskamp 16. juli, ble nummer fem i Algarve Cup med 3-2-seier over tidligere verdensmester Japan.

På overtid

Anouk Dekker og Lieke Martens ga nederlenderne 2-0-ledelse, men Japan kom tilbake og utlignet etter at Mandy van den Beerg ble utvist og Sheila van den Bulk gjorde selvmål. På overtid satte Vivianne Miedema likevel inn vinnermålet for Nederland.

Mens Danmark ble nummer tre og Nederland fem, endte Norge nede på 11.-plass i Algarve Cup.

Norges tredje EM-rival Belgia deltok i landslagsturneringen på Kypros og måtte onsdag nøye seg med å slå Østerrike i kampen om 7.-plass. Selve kampen endte 1-1 etter at Tessa Wullaert scoret for Belgia, og deretter ble det 3-2-seier på straffespark.

Fransk triumf

Fire av verdens aller beste landslag deltok verken i Algarve Cup eller Kypros Cup, men i den såkalte She Believes Cup i USA. Der tok Frankrike en knallsterk seier etter å ha avsluttet med 3-0 over USA tirsdag.

Camille Abily scoret to ganger og Eugenie Le Sommer ett.

USA tapte også for England og endte sist i turneringen på hjemmebane. Tyskland tok 2.-plassen i turneringen etter at Anja Mittag ordnet 1-0-seier over England tirsdag, men det er nok Frankrike som seiler opp som den store utfordreren til tyskernes EM-hegemoni.

Tyskland har vunnet EM for kvinner hver gang siden Norges triumf i 1993.

For øvrig vant Norge Algarve Cup fire av de fem første gangene turneringen ble avviklet, men siste gang var i 1998. Forrige norske pallplassering var tredjeplassen i 2013.

(©NTB)