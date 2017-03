Larvik ett poeng fra seriegullet

Thea Mørk scoret ti mål, Marit Malm Frafjord åtte og Anja Hammerseng-Edin sju for Larvik, som ledet med sju mål ved pause (16-9) og vant med 17.

Etter at kampene mot Halden ble strøket er Larvik oppe i 17 tellende seirer på like mange kamper. Vipers Kristiansand er eneste lag med teoretisk sjanse til å innhente forspranget på åtte poeng.

Vipers har igjen fire kamper og skal blant annet møte Larvik. Dermed kan ikke seriegullet innkasseres riktig ennå, men neste Larvik-poeng (eller poengtap for Vipers) betyr at alt er avgjort.

Byåsen henger med i kampen om de øvrige medaljene etter sin 33-26-seier over Stabæk, som styrer ubønnhørlig mot kvalifiseringsspill.

Ida Alstad førte an for Byåsen med sju mål, og laget er tre poeng bak Vipers og to bak Glassverket med fire kamper igjen å spille.

