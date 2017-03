Hockeygalskap venter Martinsen i Montreal

Martinsen ble hentet til den canadiske klubben like før overgangsvinduet i NHL stengte.

Nordmannen gikk fra bunnlaget Avalanche til den historierike klubben Montreal Canadiens. Det betyr at han kan forberede seg på sluttspill og et helt annet liv enn han er vant med fra Denver, Colorado.

– Først og fremst bytter han land, og hockey betyr alt i Canada. Interessen er en helt annen i Montreal, sier Espen "Shampo" Knutsen til NTB og omtaler det hele som veldig, veldig moro for Martinsen.

Knutsen spilte selv i NHL for Anaheim Ducks (1997–1998) og Columbus Blue Jackets (2000-2003).

Han får støtte av NHL-ekspert Roy Ulvmoen, som har fulgt Montreal Canadiens tett i over 20 år.

– I Montreal venter svært krevende fans og ikke minst presse. Klubben nærmer seg sin 500. utsolgte kamp på rad, og det skal ikke mye til før utålmodige fans viser sin vrede. Når det gjelder pressedekning er nok treningene i Montreal dekket av flere journalister enn det som kunne dekke enkelte kamper i Colorado, sier Ulvmoen til NTB.

Fra jumbotilværelse

Martinsens tilværelse i bunnlaget Colorado Avalanche er med andre ord byttet bort mot hockeygalskap og et topplag i Montreal.

Canadiens har 84 poeng og leder Atlantic-divisjonen.

– Når man kjemper i bunnen går man bare og venter på at sesongen skal ta slutt, og det er ikke noe positivt. Nå skal han plutselig være med i et sluttspill, og det er veldig gøy, forteller Knutsen og sier at alt spillerne i klubben gjør blir fulgt nøye med på.

– Det er mye press, og de blir målt nøye. Det er en sinnssyk medieoppmerksomhet der.

Martinsen fikk sin debut mot Mats Zuccarellos New York Rangers natt til søndag og er blitt hentet for å tilføre fysikk i laget. Etter kampen fikk han mye ros, og lagkamerat Jordie Benn omtalte den robuste nordmannen slik.

– Gutten er et monster.

Knutsen har en god følelse for Martinsens Canadiens-opphold.

– Han skjønner rollen sin i laget. Han er ikke hentet dit for å score mye mål, han er hentet fordi han er en fysisk sterk spiller.

Tilfører fysikk

Ulvmoen, som blant annet driver NHL-podkasten "NHLprat", følger verdens fremste hockeyliga tettere enn de fleste.

Han sier Martinsen tilfører Montreal Canadiens fysikk i fjerderekka, noe hovedtrener Claude Julien setter stor pris på.

– Det er viktig å ha spillere som gå kan rett inn på laget og presetere hvis det kommer skader, sier han og legger til at nordmannen går inn i den kategorien.

Fransk

Canadiens-laget er provinsen Québecs store merkevare. Der er det en fordel å mestre det franske språket.

– Det krever at blant andre trener og ledelse i klubben bør beherske både engelsk og fransk. Hvis du som spiller behersker noen franske gloser, får du fort en stjerne i boka hos presse og fans, men det er ikke noe krav, sier Ulvmoen.

Martinsens lag slo Vancouver Canucks 2–1 på bortebane natt til onsdag norsk tid. Nå venter to nye bortekamper mot henholdsvis Calgary Flames og Edmonton Oilers.

12. mars kommer hjemmedebuten i Centre Bell når laget tar imot Chicago Blackhawks.

