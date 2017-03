– Når vi analyserer dette, er det klart at vi misbrukte en stor sjanse. Dommeravgjørelser gikk mot oss, og vi tapte alt i sluttminuttene. Det er en negativ opplevelse for meg og klubben, men vi må lære av det, sa han.

Emery har ført Sevilla til europaligaseier tre år på rad og ble hentet til den storsatsende franske klubben for å bøte på mesterligafadesene, men i stedet ble laget utslått i åttedelsfinalen for femte år på rad.

– Første omgang var det vår egen feil at det gikk dårlig. Vi greide ikke å presse ordentlig eller å bruke ballen når vi hadde den. Vi ble spilt for dypt, og de hadde mange sjanser. Vi gjorde også personlige feil som førte til de to målene, oppsummerte han.

– I annen omgang spilte vi med større ro og lå bedre. Vi spilte oss opp, reduserte til 1-3 og hadde sjanser til 2-3. Men vi vet hva Barcelona er i stand til å utrette. Det var alt eller ingenting for dem i sluttminuttene.

PSG-president Nasser Al-Khelaifi uttalte seg også etter kampen.

– Dette var et mareritt for oss alle. Tre mål på sju minutter er vanskelig å fordøye. Alle er ute av seg nå, men dette er ikke tiden til å snakke om det, sa han.

(©NTB)