Spansk antidoping inn i varmen

Verdens antidopingbyrå fratok det spanske antidopingbyrået godkjennelsen i mars i fjor som følge av sommel med å oppdatere landets antidopinglover i tråd med den nye WADA-koden.

Det kom blant annet av en politisk krise som gjorde at Spania i ti måneder fram til oktober i fjor var uten en fungerende regjering.

17. februar vedtok Spania et lovforslag som er i tråd med kravene i WADA-koden. WADA-styret har nå vedtatt å fjerne Spania fra svartelisten under forutsetning av at lovforslaget blir ratifisert av nasjonalforsamlingen.

Skulle så ikke skje, vil Spanias NADO bli svartelistet igjen.

I en pressemelding fra WADA heter det at man jobber videre med de to gjenværende svartelistede antidopingbyråene, Brasil og Russland, for å løse problemene som hindrer dem fra å tas inn i varmen.

(©NTB)