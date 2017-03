Schønningsen blir håndballproff i Tyskland

Den tyske klubben viste interesse for Schønningsen sist høst. Etter et besøk i Tyskland bestemte han seg for å signere fra kommende sesong, opplyser Haslum på sitt nettsted.

– Å bli klar for en Bundesliga-klubb er noe jeg har drømt om hele livet. Det blir veldig spennende og er noe jeg gleder meg veldig til, sier 21-åringen.

Han har spilt for Haslum på toppnivå i Norge i tre år og vant blant annet NM i fjor. Forrige sesong ble han kåret til årets unge spiller av utøvernes fagforbund NISO.

Schønningsen har skrevet under for to år med Balingen-Weilstetten og har opsjon på ytterligere ett år.

