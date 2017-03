Johaug-anken: Idrettsjurist mener regelverket må endres

– Norge har to styremedlemmer i WADA. De er absolutt i posisjon til å påvirke en regelutvikling som er mer i samsvar med blant annet paragrafen i Den europeiske menneskerettskonvensjon om at man skal være uskyldig inntil det motsatte er bevist, sier han i en kommentar til NTB etter at det tirsdag morgen ble kjent at Det internasjonale skiforbundet (FIS) anker Therese Johaug-dommen.

De to er kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) som er visepresident og tidligere kulturminister Thorhild Widvey som er styremedlem i Det internasjonale antidopingbyrået (WADA).

– Så ille som det går an

Kjenner understreker at de som er for rettssikkerhet for utøvere, ikke må bli oppfattet dit hen at de er for doping.

– Jeg skal gjerne være med på å livstidsutelukke utøvere hvis man tar de rette og det ikke medfører at uskyldige blir dømt. I dag har vi den omvendte bevisbyrden som er umulig å oppfylle. Det medfører at utøvere som Therese Johaug ville ha gått fri i en vanlig rettssak, men nå blir dømt og stigmatisert som misbruker. Det er så ufortjent som det går an, sier han.

Idrettsjuristen er ikke i tvil om hvilken innvirkning dette får for Johaug.

– Det er helt utvilsomt at dette er meget sterkt forstyrrende for en utøver i en oppkjøring i en OL-sesong. I tillegg er det en uvisshet om hun i det hele tatt får lov til å konkurrere. Dette er så ille som det går an.

Støter mot rettsbevisstheten

FIS-president Gian Franco Kasper var tidlig ute med sitt syn på saken og sa allerede i fjor høst at Johaug burde få fire års utestengelse om hun var skyldig.

– Det er kritikkverdig at de som sitter på beslutningsmyndigheten og skal fatte et vedtak, på forhånd går ut og gir uttrykk for sitt standpunkt. I Norge har vi klare regler for inhabilitet. Det å gi uttrykk for sitt standpunkt på forhånd, er en inhabiliterende grunn. Sånn sett er ikke dette idretten verdig, ikke på det nivået der, mener Kjenner.

Han frykter at muligheten nå er til stede for at Johaug får en strengere dom.

– Den muligheten er absolutt til stede. 13 måneder var en mild dom innenfor det regelverket man har. Jeg tror veldig mange opplever at det å få en utelukkelse av denne karakteren og så bli stemplet som dopingmisbruker for å bruke en munnsalve på et sår som helt åpenbart er der og ikke har noen prestasjonsfremmende effekt – det tror jeg støter mot rettsbevisstheten til folk flest.

Kritikken hans er først og fremst rettet mot WADA.

– De har et regelverk som muliggjør denne typen reaksjoner for det jeg vil kalle bagatellmessige forhold. Det strider klart mot min rettsbevissthet. Jeg synes dette er forferdelig tragisk. Det er tragisk for Therese Johaug, det er tragisk for norsk skisport og det er tragisk for antidopingarbeidet, sier idrettsjuristen.

