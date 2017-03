Stavanger i førersetet i NM-kvartfinalen

Storhamar slo tilbake og vant 5-2 borte over Sparta, mens Lillehammer slo Lørenskog 4-2 på egen is. Vålerenga utlignet også i best-av-sju-dramaet med 3-2 over Frisk Asker.

Storhamar fikk litt kniven på strupen etter å ha tapt første hjemmekamp mot Sparta. Sjur Robert Nilsens gutter gikk imidlertid hardt ut og styrte det meste i Sparta Amfi mandag.

Avgjort på 1,20

På bare ett minutt og 20 sekunder fikk gjestene score tre mål. Først ved Mikael Zettergren etter 11.33 i spill fem mot tre. Samme mann økte til 2-0 bare 41 sekunder senere. Før hjemmelaget hadde kommet seg av sjokket økte Alexander Reichenberg til 3-0.

Midtperioden endte uten scoring, men hjemmelaget tente et nytt håp da Christopher Henriksen reduserte til 1-3 med litt over et kvarter igjen av ordinær tid etter at Storhamar-backene hadde slurvet. Mer slurv var også årsaken til at Håkon Stormli reduserte ytterligere en gang.

Storhamars notoriske måltjuv Joakim Jensen roet derimot nervene til bortelaget da han gjorde 4-2-målet. Zettergren fikk sitt hat trick i åpent mål helt mot slutten av kampen.

Lillehammer fikk en "flying start" i sin kamp mot Lørenskog. Før det var gått to og et halvt minutter hadde hjemmelaget gjort 2-0 ved David Morley og Fredrik Dahl.

Morley har vært ute i lengre tid på grunn av skade, men økte til 3-0 tidlig i midtperioden.

Lørenskog reduserte ved backen William Strøm, mens Steffen Thoresen skapte spenning med sin 2-3-redusering med litt over elleve minutter igjen av kampen. Avgjørelsen kom med 4-2 i tomt mål ved Stephan Vigier.

Kok i Furuset Forum

Vålerenga innledet også bra på "hjemmebane" i Furuset Forum. Tobias Lindström og Rasmus Juel sto for målene. Det kokte virkelig i den intense kampen, og spillerne ble mer og mer opptatt av å slåss enn å spille ishockey.

Dette utnyttet Frisk seg av. Ryan Hayes hadde vært flink til å irritere hjemmelagets spillere, men viste også kvalitet da han reduserte til 1-2. Frisk-veteranen var foran mål og styrte et skudd fra Jimmy Andersson inn bak Steffen Søberg.

Thomas Olsens tidlige mål i tredje perioden ble avgjørende for Roy Johansens utvalgte iskrigere.

Stjernen var også gode og effektive mot storfavoritten Stavanger. Phillip Rondahl og Anders Pedersen kontret inn 1-0-målet, men gjestene slo tilbake på en flott enkeltprestasjon av Mark Van Guilder.

Kissel i form

Mikael Mikalsen var mannen bak 2-1-målet til Stjernen. Etter den gode åpningsperioden til hjemmelaget kom Stavanger ut på isen til annen periode med en fandenivoldsk innstilling. På to minutter hadde Van Guilder og Magnus Hoff snudd kampen.

Stjernen hadde spesielt tungt for å stoppe Dan Kissel. Canadieren var arkitekten bak de fleste målene. Han assisterte med flott spill da Spencer Humphries økte til 4-2.

Hjemmelaget øynet nytt håp foran tredjeperioden da landslagsaktuelle Andrea Heier reduserte til 3-4.

Tommy Kristiansen syntes å ha avgjort da han gjorde 5-3. Stjernen med seks mot fire spillere reduserte imidlertid til 4-5, men Van Guilder scoret sitt tredje for Oilers i åpent mål.

Tredje kamp spilles onsdag.

