Nytt norsk tap i Algarve Cup: – Kjedelig

Det var Martin Sjögrens annet tap i turneringen og Norge endte sist i gruppen med det ene poenget man fikk mot Island (1-1) i første kamp. Dermed blir det plasseringskamp om 11.-plassen mot vertene Portugal onsdag.

– Jeg synes det var en OK kamp for oss, i alle fall i perioder. Vi mistet vi noe av spillet vårt da Japan scoret sitt første mål. Etter målet fikk vi det vanskelig en periode. Prestasjonene var ikke helt på det nivået som vi vil, men når vi oppsummerer kampen så tror jeg vi kommer til at det var en grei kamp selv om vi ønsket å vinne. Resultatene er naturligvis viktige, men jeg kan ikke vurdere prestasjonene ut fra resultatet akkurat nå, sier Sjögren til NTB.

Lagbygging

– Det handler selvsagt om å forsøke å skape noe som kan bli bra i framtiden. Det har vært utrolig lærerikt for meg å se spillerne i aksjon og se mulighetene for laget. Det er viktig for oss å få denne tiden sammen for å bygge et lag. Selvsagt hadde det vært bedre å vinne, men nå har vi tapt to kamper og spilt en uavgjort. Vi må bare se framover, sa Sjögren.

– Det er kjedelig å tape, men vi er i en utviklingsprosess. Vi må ikke legge oss ned. Det er ikke nå vi skal være best, sa kaptein Maren Mjelde blant annet til TV 2 etter kampen mandag.

Allerede før det var gått ett minutt av kampen kom Caroline Graham Hansen seg gjennom, men avslutningen gikk i stanga.

Kort etter var Graham Hansen igjen frampå, men skuddet fra god posisjon gikk over. Etter hvert jevnet kampen seg ut uten at lagene klarte å få noe overtak.

Yokoyama-dobbel

Etter sidebytte kom Ada Hegerberg seg igjennom, men skuddet hennes ble greit stoppet av den japanske målvakten.

Etter en snau time gikk Japan opp i ledelsen. Kumi Yokoyama lobbet ballen i mål via tverrliggeren bak en sjanseløs Ingrid Hjelmseth.

Etter 81 minutter hadde japanerne en stor sjanse til å øke til 2–0. Tanaka fikk sendt ballen forbi Hjelmseth mot det åpne målet etter en duell mot Maria Thorisdottir, men sistnevnte klarte å løpe opp ballen igjen.

Like før slutt fikk de norske forsvarerne ikke ryddet opp inne i feltet og Yokoyama fikk det lett med å sette sitt annet mål for dagen.

(©NTB)