Fidjestøl advarer: – Én bom kan ødelegge hele Raw Air

Nye avsatser og nytt spor er på plass i verdens største skiflygingsbakke når den norske hoppturneringen avsluttes 17.–19. mars.

– Vi har god kontroll. Det blir kjempespennende. Jeg er spent på hvordan hoppuka blir tatt imot, og ikke minst hvordan den utvikler seg. Jeg håper mange fortsatt har muligheten til å vinne Raw Air n år sirkuset kommer til Vikersundbakken, sier Fidjestøl.

Verdensmesteren i skiflyging fra 1988 er rennleder i mammutbakken.

– Én bom her kan ødelegge hele Raw Air for en utøver som kjemper om sammenlagtseieren. Det vil få store utslag. Du vil miste mange poeng om du lander langt oppi bakken her, sier rennlederen.

Flere tiltak er gjennomført i bakken hvor Anders Fannemel satte verdensrekord med 251,5 meter. Spesielt de nye minus-avsatsene har fått folk til å frykte korte lengder.

– Det er først og fremst for å være på den sikre siden. Mye skal til for at vi bruker dem. Vi var nede på laveste avsats for noen hoppere i fjor. Da var vi på limit. Det er bare for å være best mulig forberedt, sier Fidjestøl.

– Vi håper været blir bra. Det er kanskje den største usikkerheten, sier hoppveteranen.

Millioninvestering

De siste Vikersund-rennene har vært arrangert i februar. Nå skal det hoppes i mars, og det er ventet mer oppdrift.

– De nye avsatsene er ikke der for å gi korte hopp, men for at vi ikke skal hoppe for langt. Når det gjelder lengder, er det bare positivt. Jeg skjønner at folk fort kan tenke sånn og bli bekymret, men dette er ingenting å bekymre seg over. Dette gjør bare at vi kan sette utfor selv om forholdene blir optimale, sier rennlederen.

Denne uken fortsetter arbeidet med det nye sporet, som har kostet 3,5 millioner kroner.

– Vi la den første isen fredag. Onsdag legger vi på mer is. Så er det siste finarbeid ved siden av sporet. Vi ligger i rute. Vi har vært kjempeheldig med været, siden vi har hatt lite snø. Da har det vært lett å gjøre arbeidet i ovarennet. Og nå kommer snøen som bestilt, sier rennleder Fidjestøl.

