VIF knuste finsk mesterlag

Mariehamn sjokkerte ved å bli finsk seriemester sist sesong, men mot Oslo-laget ble det tøft på den spanske sørkysten.

Etter en halv omgang uten scoringer rant det plutselig inn i Mariehamn-målet. Moa scoret de to første, mens Ernest Agyiri og Ghayas Zahid sørget for at det sto 4-0 til pause.

Tidlig i annen omgang åpnet nyhentede Bård Finne målkontoen for VIF, mens Moa også scoret igjen før timen var spilt.

Rosenborg fikk en langt tøffere oppgave enn VIF da dobbeltmesteren testet formen mot den svenske ligavinneren Malmö på bortebane.

Norske Magnus Wolff Eikrem ga Malmö ledelsen etter 36 minutter, mens innleide Milan Jevtovic utlignet til 1-1 på straffe like før timen var spilt. Dermed endte treningskampen uavgjort.

