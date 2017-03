Sundby: – Sulten på å gjøre mitt livs løp

Fem tunge mil skiller langrennsveteranen og femmilsgullet han rettet blikket mot umiddelbart etter målgang på fredagens stafett.

– Jeg er utrolig sulten på å gjøre mitt livs løp. Jeg koser meg her i dag, men er allerede på femmila i hodet med hensyn til restitusjon og ting jeg gjør, sa Sundby til NTB etter å ha fått stafettgullet fredag kveld.

– Jeg har et par dager igjen av et VM som har vært ekstremt bra, men jeg har ikke klart å ta den individuelle gullmedaljen jeg ønsker meg. Jeg har én mulighet igjen, og det bidrar til at dramaturgien i VM topper seg nå, tilføyde han.

Krefter spart på stafetten

Mens flere av rivalene begynner å kjenne på at et langt VM har tæret på kroppen, mener Sundby at motivasjonen og formen er minst like god som da medaljejakten i Lahti ble innledet for halvannen uke siden.

– Det er ikke noe jeg heller vil gjøre på denne søndagen enn å vinne. Jeg skal gjøre alt jeg kan, og enten er jeg god nok, eller så er jeg det ikke, sa 32-åringen.

Fredag bidro han til å avgjøre stafetten i norsk favør med en meget sterk tredjeetappe. Sundby tror samtidig at han kan dra fordel av løpsutviklingen der på femmila.

– Det ble fem rolige kilometer og fem tøffe kilometer på min etappe. Sånn sett fikk jeg i hvert fall spart meg halve dagen. Jeg slapp å gå ti kilometer i kjelleren, og det tror jeg kan være veldig bra, sa han.

Brutal kamp

Røa-løperen trekker fram de fire andre norske løperne på start, samt sveitsiske Dario Cologna og russiske Sergej Ustjugov, som sine tøffeste utfordrere i gullkampen på femmila. Sundby har stålsatt seg for en tøff fight.

– Jeg grugleder meg. Det blir brutalt, sa han.

Sjur Røthe, Anders Gløersen, Hans Christer Holund og Petter Northug utgjør resten av det norske laget søndag. Sistnevnte er tittelforsvarer.

(©NTB)