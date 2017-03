Skarli tror fortsatt på pallplass til Pedersen

– Alt i alt har det vært mye positivt i dag med Sindres (Henriksen) og Idas (Njåtun) tredjeplasser på 500 meter. Sverres (Lunde Pedersen) 5000 var derimot en vond opplevelse, sier landslagssjef Sondre Skarli til NTB.

– Hvordan skal han komme tilbake?

– Han får være litt forbannet og prøve å slappe av, restituere og koble ut. Så gjelder det bare å tenke litt på andre ting og være klar over at det har skjedd mye større under på en skøytebane enn det å gå fra en fjerdeplass til en plass på pallen etter dag en. Det har skjedd mange ganger, legger landslagssjefen til.

Mission Impossible

– Det er langt fra umulig. Det er selvfølgelig en litt tyngre vei enn vi hadde trodd og håpet på.

Det ble spilt "Mission Impossibles" kjenningsmelodi da Sven Kramer gikk sin 5000 meter, det hadde vel kanskje passet bedre å gjøre det da Pedersen gikk i paret etter.

– Sverre var klar på at det å gå på hjemmebane vil gi ham energi. Noen dager har bare ikke formen inne. Det var litt overraskende at vi ikke skal være der vi vil være når det har vært så mye bra i det siste, mener Skarli.

– Vi må bare se mulighetene. Alle vinnere ser muligheter uansett situasjon. Man må være løsningsorientert. Positive tanker skaper muligheter, mens negative skaper begrensninger, påpeker han.

Vil gjøre hva han kan

– Det kan høres ut som en klisjé, men det er en toppidrettsutøvers hverdag, og det er den vi må forholde oss til. Jeg vet at Sverre kommer til å gjøre det han kan, og det er det vi må gjøre søndag, sier Skarli.

Sverre Lunde Pedersen holder fjerdeplassen, og han har et godt stykke opp til den nederlandske trioen foran: Jan Blokhuijsen, Patrick Roest og umulige Sven Kramer.

Sistnevnte kan søndag ta sitt niende VM-gull i allround. En nordmann har ikke gått til topps i VM siden Johann Olav Koss i 1994. Mesterskapet avsluttes med 1500 meter for alle 24, og 10.000 meter for de 12 beste.

Sindre Henriksen holder sjuendeplassen totalt, og ble nummer tre på 500-meteren.

