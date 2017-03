Kristoffersen slått ut i Kranjska Gora

Han var uheldig høyt opp i traseen, skled ned på siden, misset en port og måtte tråkke seg opp igjen for å komme på riktig spor. Det tapte han så mye på at han var sjanseløs på å få kjøre annenomgangen. I mål var han nesten fem sekunder bak italieneren Stefano Gross som ledet da Kristoffersen kom til mål fra startnummer tre.

I VM i St. Moritz som ble avsluttet 19. februar, ble det to sure fjerdeplasser på Kristoffersen i både storslalåm og slalåm, og det virker som om uhellene og uflaksen fortsetter å forfølge ham. Nå gjenstår det bare et slalåmrenn igjen denne sesongen, og det er verdenscupfinalen i amerikanske Aspen. Der skal Kristoffersen også kjøre storslalåm.

Etter at Kristoffersen var uheldig, kjørte Leif Kristian Haugen inn til 14.-plass og er best av de norske løperne etter første omgang i "norskebakken" i Slovenia. Han er 2,99 sekunder bak Gross etter første omgang. Jonathan Nordbotten på plassen bak er 3,08 sekunder bak. Sebastian Foss-Solevåg ligger også an til å få kjøre finaleomgangen.

Bak Gross på liten etter at første omgang er kjørt ligger østerrikerne Michael Matt, Marcel Hirscher og Marco Schwarz. Hirscher som sikret seg både seieren i stårslalåmcupen og totalcupen lørdag, innrømmet at han ikke var helt i 100 på grunn av litt dårlig søvn og mange følelser etter lørdagens triumfer. Han var verdenscupen for sjette gang på rad.

