Kristoffersen gir opp kampen om slalåmkula

– Nei, jeg har nok ingen sjanser til å slå Marcel Hirscher nå og frata ham slalåmcupen, sier Rælingen-løperen til NTB. Han har riktignok fem seirer i verdenscupen i slalåm i år, men innser at det ikke er nok. Han var ikke heldig i VM i St. Moritz tidligere i vinter heller. Der endte det med sure fjerdeplasser i både slalåm og storslalåm i en trasé han ikke likte veldig godt.

Men spikeren i kista, for det mener han i alle fall selv, i kampen om slalåmkula, kom i Kranjska Gora søndag. Han var uheldig høyt oppe i traseen, kom på innerski, misset på en port, måtte tråkke seg litt oppover før han fortsatte rennet og endte 4,92 sekunder bak teten. Det ga 42.-plass etter første omgang.

– Det er ikke så mye å forklare om uhellet i dag. Jeg kom rett og slett på innerski, forklarte han.

Bråstopp

Før uhellet var ute for Kristoffersen søndag, hadde han tre strake pallplasser i den slovenske traseen, der nordmenn har hatt for tradisjon å gjøre det bra. Men innerskien som felte ham søndag, satte en foreløpig bråstopp for triumfene og podieplassene.

– Jeg kan ikke si annet enn at jeg liker Kranjska Gora, for jeg har gjort det veldig bra her tidligere. Før uhellet var ute her i dag, var jeg tre år på rad blant de tre beste, og jeg liker virkelig bakken. Jeg synes jeg var bra på ski i dag også, til jeg var uheldig, men jeg må tenke at dette er slalåm. Det er små marginer som skiller, men uhell og feil skjer. I et løp som dette er det helt nødvendig å presse seg mot grensen og ta sjanser for å være med helt i toppen, fortalte Kristoffersen.

Han hadde ikke flaks i storslalåmrennet lørdag heller. Der lå han på annenplass bak Hirscher etter første omgang, men falt ned til tiendeplass etter finaleomgangen under krevende, tåkete, bløte og vanskelig forhold.

– Helgen har vært tøff her, men slik er livet, og jeg har det egentlig ganske bra nå. Jeg synes skikjøringen min er bra, og det er viktig, understreket slalåmkometen.

Små marginer

Henrik Kristoffersen innser at Marcel Hirscher synes å være uslåelig i øyeblikket. Han har akseptert at han ikke kan noen krystallkule fra østerrikeren i år. Lørdag sikret Hirscher seg storslalåmcupen og den totale verdenscupen for sjette gang på rad. Det er historisk. Søndag kunne han, etter all sannsynlighet, plusse på med slalåmkula.

– Det er liten tvil om at det er Hirscher som sitter i styringen nå. Han kan avgjøre alt på egen hånd. Det er lite vi andre kan gjøre, men selv om jeg var uheldig i dag, så er jeg fornøyd med kjøringen min til uhellet var ute, sa Kristoffersen til NTB.

Han reiser til Aspen i Colorado for å kjøre verdenscupfinalene neste uke. Det betyr slutten på en lang sesong som har betydd seirer og trumfer for nordmannen, men også noen nedturer. De sureste var de to fjerdeplassene fra VM.

– Nå gjenstår to renn i Aspen. Jeg kan alltid forbedre meg, og det er alltid ting jeg må jobbe med, så må jobbe på videre. Bare jeg klarer å kjøre fort på ski er jeg fornøyd, la Kristoffersen til,

