Jacobsen: – Deilig med et sånt VM igjen

Lørdag kveld fikk 30-åringen bronsemedaljen fra den smertefulle VM-tremila rundt halsen. Den satte punktum for langrennsveteranens beste mesterskap på ti år. Fra Sapporo-VM i 2007 reiste hun også hjem med én gullmedalje og to bronser.

Den gangen var gullet riktignok individuelt og kom på sprinten. I Lahti ble det gull sammen med lagvenninnene på stafetten. For Jacobsen ble uansett mesterskapet i Finland en solid suksess etter en sesong preget av formsvikt før jul og sykdom i VM-oppkjøringen.

– Jeg har gått mine beste skirenn her, og det er ti år siden sist jeg hadde et kanonmesterskap. Det er deilig å få et sånt VM igjen, og det gjør ingenting at sesongen ellers har vært litt humpete når det går bra til slutt, sier 30-åringen til NTB.

Evaluerer til våren

– Bidrar dette til ekstra motivasjon med hensyn til videre satsing?

– Både og. Det at det klaffer hundre prosent, kan også gjøre deg litt mett, men jeg må jo holde ut litt til, smiler Jacobsen.

– Kjenner du på metthetsfølelsen?

– Jeg blir ikke mett av å gå gode skirenn, men jeg tror det er litt viktig å bruke våren til å kjenne etter om man er motivert nok til å gjøre en bra nok jobb. Halvveis eller 90 prosent jobbing er faktisk ikke bra nok i det hele tatt, svarer Heming-løperen, og legger til:

– Jeg må kjenne at jeg er skikkelig sugen, og alt tyder på at jeg kommer til å være det, men jeg tror det er fornuftig å ta det oppgjøret med seg selv. Jeg synes ikke det er bra nok for meg å holde på hvis man ikke går "all in".

– Det kommer et OL neste år?

– Ja, det hadde jo vært greit å oppleve et OL som går bra også.

– Det har du til gode?

– Ja, det har jeg, smiler Jacobsen.

Klassiskbronsen raget høyest

30-åringen har to olympiske leker på merittlista, men står foreløpig uten medaljer. Fjerdeplassen fra sprinten i Sotsji i 2014 er Jacobsens så langt beste plassering i OL-sammenheng. I Vancouver fire år tidligere ble det sjuendeplass på samme distanse og femteplass på lagsprinten.

Om ett år skal det kjempes om OL-medaljer i sørkoreanske Pyeongchang. Der kan det bli påfyll til en merittliste som nå inneholder ni VM-medaljer.

Bronsemedaljen på 10 kilometer klassisk står for Jacobsen igjen som høydepunktet i Lahti.

– Det jeg gjorde på tremila var mentalt sterkt, men jeg er nok mest glad for den første medaljen. Det var da jeg skjønte at jeg virkelig var i form, smiler Heming-løperen.

